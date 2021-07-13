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Встреча Путина и Лукашенко
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Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге завершились

Встреча президентов России и Белоруссии продлилась более пяти часов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая проходила во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась. Она продлилась более пяти часов.

"Переговоры закончились", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Лидеры беседовали в Константиновском дворце в Стрельне - ранее комплекс служил резиденцией великих князей Романовых, а сейчас используется в том числе для проведения официальных мероприятий, включая международные.

В разговоре Путин и Лукашенко затронули ситуацию в экономике, в сфере международных отношений. Белорусский президент обратил внимание на продолжающееся давление со стороны Запада. Он отметил, что стране удается выстоять в условиях санкций именно благодаря сохранившимся связям с Россией.

Это была уже четвертая личная встреча Путина и Лукашенко в 2021 году. До этого они виделись в феврале, апреле и мае. Все эти встречи проходили на российской территории. Помимо этого президенты регулярно общаются по телефону.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВстреча Путина и Лукашенко
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