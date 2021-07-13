ЦИК нашел недостатки в документах 39 кандидатов в Госдуму от "Яблока"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Центризбирком России обнаружил недостатки в документах, поданных партией "Яблоко" для заверения федерального списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным округам к предстоящим выборам депутатов Госдумы. Член ЦИК Антон Лопатин в ходе заседания комиссии во вторник сообщил, что всего у ЦИК есть замечания к документам 39 кандидатов от "Яблока".

"В общем хочу сказать, что документы собраны удовлетворительно. Есть один кандидат, в отношении которого политической партии "Яблоко" придется решение принять самостоятельно, либо придется решение принять ЦИК, где не были предоставлены так называемые президентские справки. В отношении всех остальных кандидатов мы считаем, что партии можно внести в ЦИК дополнительную информацию и, надеюсь, что мы по ним примем положительное решение", - сказал он.

Лопатин также отметил, что некоторые кандидаты не представили сведения по зарубежному недвижимому имуществу и расходам супруга или супруги.

Согласно календарному плану ЦИК, партии должны до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у комиссии есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.