Россия предложила США подписать единое соглашение по вопросам экологии, климата и природы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российская сторона предлагает США подписать единое соглашение, которое включит в себя вопросы экологии, климата и природы. Об этом сообщил во вторник ТАСС депутат Госдумы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов по итогам встречи со спецпосланником президента США Джоном Керри.

"На встрече я выдвинул идею о подписании между нашими странами соглашения, которое объединяло бы экологию, климат и природу, - сообщил собеседник агентства. - Россия и США обладают крупнейшими природными ресурсами, от которых во многом зависит, как быстро мы сможем восстановить экологию. Надеюсь, эта инициатива будет рассмотрена".

По его словам, на встрече обсуждалось будущее планеты. "По этому поводу у нас общая озабоченность. В этой связи говорили о консолидации усилий двух стран по ликвидации накопленного экологического ущерба, - указал Фетисов. - Мы пришли уже к критической точке, необходимо принимать кардинальные решения. И политика здесь должна отойти на второй план, а будущее наших детей и внуков должно стать определяющим".

Стороны также обсудили ситуацию в Арктике и Антарктиде. "Здесь также пересекаются наши интересы, - продолжил депутат. - Нам нужно принять решение, каким образом мы сможем оградить людей, живущих на нашей планете, от таяний льда. Ведь если он попадет в Мировой океан, то окажутся затопленными территории, где живут сегодня миллиарды людей. И мы подтвердили сегодня, что без объединения усилий и ресурсов эту проблему будет невозможно решить".

"Кроме того, я предложил Керри на площадке Всероссийского общества охраны природы собирать студентов из России и США для обсуждения проблемы климата", - добавил Фетисов.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​