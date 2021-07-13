Около 2 тыс. наблюдателей прошли обучение для работы на выборах в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Примерно 2 тыс. наблюдателей уже прошли обучение для работы на избирательных участках в Ленинградской области в ходе предстоящих выборов. Об этом на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС во вторник рассказал член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев.

"Около 2 тыс. человек прошли обучающие мероприятия с выездами на места совместно с преподавателями, с тестированиями, с проверкой знаний. В дальнейшем их число может быть больше, впереди еще есть возможности провести обучающие мероприятия онлайн. Самый главный трудоемкий этап мы уже прошли", -сказал он.

Журавлев также отметил, что с учетом трехдневного голосования вполне достаточно будет иметь по три человека от наблюдателей на избирательном участке. В Ленинградской области их обычно чуть меньше тысячи, поэтому ряды наблюдателей будут пополняться. Для обучения будущих наблюдателей были разработаны видеоматериалы, тесты и ролевые игры с возможными нарушениями закона, чтобы наблюдатели отработали возможные проблемные ситуации заранее. Самая главная задача наблюдателей - оперативно доставлять правдивую информацию с избирательных участков.

На территории Ленинградской области 17,18,19 сентября будут проходить выборы трех уровней: выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, в Законодательное собрание Ленинградской области седьмого созыва, а также выборы во всех 18 муниципальных районах.