Косачев заявил, что регистрацию "Спутника V" за рубежом затягивают намеренно

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Международные регистраторы максимально затягивают одобрение российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для того, чтобы "расчистить пространство" для использования собственных вакцин. Такое мнение высказал во вторник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Поскольку эта история [с регистрацией российской вакцины] тянется уже на протяжении многих месяцев, у меня все меньше сомнений в том, что все те дополнительные предложения и требования, которые к нам предъявляются, предъявляются, что называется, по гамбургскому счету - в каком-то завышенном режиме с тем, чтобы максимально затянуть регистрацию российской вакцины и тем самым расчистить пространство для использования своих доморощенных", - сказал Косачев в эфире радио Sputnik.

Он не сомневается, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает по-максимуму "для того, чтобы любые, даже излишние требования со стороны регистраторов, будь то европейских либо глобальных, выполнять".

Сенатор выразил надежду на то, что осенью вакцина будет одобрена. "Даже осень - весьма неприличный срок для завершения соответствующих процедур. Хотелось бы слышать про август, если речь не может идти об июле. Если и осенью не одобрят, то это будет неприлично уже", - отметил он.

По мнению Косачева, любые ссылки на какие-либо инструкции, которые якобы до сих пор не выполнены, "теряют свою легитимность и достоверность по мере прошествия времени".

Глава РФПИ заявил во вторник, что рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" в сентябре или октябре. Ранее помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что организация продолжает проводить оценку "Спутника V".

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.