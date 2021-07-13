Путин рассказал, что думал о написании статьи по теме Украины несколько месяцев

"Я решил подготовить этот материал не сейчас, достаточно давно, уже несколько месяцев я об этом думаю", - сказал Путин журналистам.

По словам главы государства, на Украине началась активная работа по проекту "анти-Россия", Москву это не может не беспокоить.

"Судя по всему, началась активная работа по проекту "анти-Россия", и это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства", - признался он.​​​​​​​

Президент отметил, что на Украине миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией.

"Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей", - заявил Путин. При этом он подчеркнул, что также есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. "Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет, или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе", - добавил российский лидер.

Силам на Украине, выступающим за нормализацию отношений с РФ, не дают никаких шансов на легальную политическую работу, заявил Путин.

"Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с [Виктором] Медведчуком. При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции, то есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу", - заявил Путин.

Проект "анти-Россия" по разделению единого русского народа начался еще в XVII-XVIII веках, но большевики его подхватили, считает президент.

Триединство русского народа никуда не исчезло и не исчезнет, уверен Путин.

Президент уверен, что жители Украины вряд ли будут смотреть спокойно на правителей, которые приходят под одними лозунгами, но затем "перекрашиваются".

Путин уверен, что властям Украины нужно внимательно проанализировать его статью, прежде чем дискутировать о ней.

Также Путин подчеркнул, что с его статьей по Украине сложно спорить, потому что материал основан на исторических документах.