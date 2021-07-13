Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по контракту о транзите газа через Украину

"Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта [по транзиту газа] и, безусловно, будет полностью их выполнять", - заявил глава государства во вторник журналистам.

При этом он подчеркнул, что вопрос транзита газа через Украину, как и другие газовые вопросы, не следует связывать с переговорами в нормандском формате по урегулированию на Украине .

"Россия, "Газпром" подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема российского природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины", - напомнил глава российского государства. По его словам, "нормандский формат, другие форматы подобного рода - это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины". "Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток - 2", либо транзит нашего газа через территорию Украины", - считает Путин. Таким образом он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос функционирования газопровода "Северный поток - 2" следует обсудить на будущей встрече лидеров "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия, Украина).

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в июле в интервью газете Handelsblatt заявил, что строительные работы по проекту "Северный поток - 2" могут быть завершены уже в следующем месяце, а цель компании - запустить трубопровод в текущем году.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения. Контракт предусматривал транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагала принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.