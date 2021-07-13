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Путин считает, что Союзное государство РФ и Белоруссии является разновидностью интеграции

Этот формат создает определенные условия для экономического развития, подчеркнул президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Союзное государство России и Белоруссии представляет из себя разновидность интеграции при полном сохранении суверенитета. Об этом журналистам заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

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"В прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции <…>. И при полном сохранении суверенитета. Но тем не менее это облегчает людям жизнь, создает определенные условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность", - пояснил российский лидер.

Он отметил, что в Европейском союзе достигнут куда более глубокий уровень интеграции, нежели в Союзном государстве. "Там единая валюта есть и фактически очень мощный таможенный союз, и так далее, и так далее. И единое пространство передвижения. Там все есть такое, чего мы пока не достигли", - добавил Путин.

Россия не стремится никакие страны затянуть в союзнические отношения и старается искать компромиссы при выстраивании взаимодействия, заявил президент.

"Если у нас, как с Казахстаном, с другими республиками Советского Союза, складываются союзнические дружеские отношения. С кем-то мы работаем на двусторонней основе в абсолютно дружественном ключе, с кем-то мы создаем экономические союзы, оборонительные союзы, такие как ОДКБ или ЕАЭС, - сказал Путин. - Но мы никого туда не затягиваем. Мы ищем компромиссные пути, которые приводят к такому состоянию, которое удовлетворяет наших партнеров".

"Это сложный процесс согласования, но мы набрались терпения и ищем эти приемлемые для всех нас решения, - добавил президент. Это идеально".

Москва готова к глубокой кооперации с соседними государствами по примеру отношений с Минском и Нур-Султаном, заявил Путин.

"Если у нас складываются такие отношения, как с Казахстаном или с Белоруссией, с которой мы строим Союзное государство, то это еще лучше. Мы готовы и к такой глубокой кооперации. <…> Если отношения будут развиваться в таком ключе, мы, конечно, будем всячески поддерживать отношения подобного рода. Мы за это и будем по-партнерски работать со всеми нашими соседями и друзьями", - заключил президент.

По его словам, Россию вполне устроит поддержание дружеских и стабильных отношений с соседями в двустороннем формате, не только в интеграционных объединениях, с учетом сложившихся геополитических реалий последнего времени.

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Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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