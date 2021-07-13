О союзах, "анти-России" и общем прошлом. Главное из беседы Владимира Путина с журналистами

Президент России Владимир Путин 13 июля дал интервью журналистам в Санкт-Петербурге. Глава государства ответил, в частности, на вопросы о своей недавней статье, отношениях Москвы и Киева, СССР, активизации и истории антироссийского проекта и Союзном государстве.
О ситуации в политике Украины
Путин убежден в том, что миллионы людей на Украине хотели бы восстановления отношений с Россией, но силам, выступающим за нормализацию отношений с Москвой, не дают никаких шансов на легальную политическую работу.
Украинцы вряд ли будут спокойно смотреть на руководителей, которые меняют свои взгляды, как хамелеоны, и "защищают интересы не украинского народа, а тех, кто руководит и оплачивает их пребывание у власти", считает президент.
Позиции, которые транслирует Киев, показывают выбор нынешних властей, а не народа страны, и этот выбор может быть не окончательным, отметил глава российского государства.
О союзниках, союзах и единстве
Россия никого не тянет в союзы и старается искать компромиссы при выстраивании взаимодействия с другими странами, отметил Путин.
Союзное государство России и Белоруссии, по его словам, представляет из себя разновидность интеграции при полном сохранении суверенитета, при этом "облегчает людям жизнь, создает определенные условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность".
Путин убежден, что триединство народа России, Украины и Белоруссии никуда не исчезло и не исчезнет, "как бы кто ни старался". Он провел аналогию с религиозным сознанием, которое никуда не исчезло, несмотря на попытки советской власти его выкорчевать.
О новой статье и реакции на нее
Путин признался, что обдумывал написание аналитического материала по украинской тематике в течение нескольких месяцев.
Идея публикации, которая "все-таки чуть побольше, чем статья", а по сути - аналитический материал, появилась, потому что в отношениях с Украиной складываются качественно иные условия.
Публикация предназначена "и тем, кто проживает в сегодняшней России, и тем, кто проживает в сегодняшней Украине, и спонсорам политического руководства сегодняшней Украины", сказал президент.
Путин посоветовал украинским властям внимательно прочитать и проанализировать текст до того, как дискутировать о нем. Он уверен, что с его статьей спорить "довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах".
Об антироссийском проекте
Активная работа по проекту "анти-Россия" началась на Украине, и Москву это не может не беспокоить, сказал Путин. Президент рассчитывает, что российские озабоченности будут восприняты всерьез теми, кто начал военное освоение территории Украины.
Проект "анти-Россия" по разделению единого русского народа начался еще в XVII-XVIII веке, его целью было ослабить страну, использовался польским национальным движением перед Первой мировой войной, а также Австро-Венгрией, заявил он.
О транзите российского газа
Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые обязательства по транзиту газа через Украину.
При этом президент предлагает не связывать нормандский формат по урегулированию на Украине с темой транзита газа и проектом "Северный поток - 2".
О свободе государств
Любая страна имеет право выбирать свой путь, но, как и в случае с людьми, ее свобода ограничена свободой других государств, и "тогда нужно подумать о каких-то ограничениях, самоограничениях". "Если мы видим, что создаются определенные угрозы, тем более угрозы в сфере безопасности, то мы, конечно, должны понять, что нам с этим делать".
Для России не столь важны внешнеполитические ориентиры Украины: "Для нас важно, чтобы не создавались проблемы для нас, чтобы не создавались угрозы для нас".