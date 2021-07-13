О союзах, "анти-России" и общем прошлом. Главное из беседы Владимира Путина с журналистами

Путин убежден в том, что миллионы людей на Украине хотели бы восстановления отношений с Россией, но силам, выступающим за нормализацию отношений с Москвой, не дают никаких шансов на легальную политическую работу.

Украинцы вряд ли будут спокойно смотреть на руководителей, которые меняют свои взгляды, как хамелеоны, и "защищают интересы не украинского народа, а тех, кто руководит и оплачивает их пребывание у власти", считает президент.

Позиции, которые транслирует Киев, показывают выбор нынешних властей, а не народа страны, и этот выбор может быть не окончательным, отметил глава российского государства.