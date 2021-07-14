Лавров в Душанбе примет участие в СМИД ШОС и во встрече в формате ШОС - Афганистан

ДУШАНБЕ, 14 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду в Душанбе примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в министерской встрече в формате контактной группы ШОС - Афганистан.

Глава МИД РФ прибыл в столицу Таджикистана, действующего председателя в ШОС, еще во вторник. В среду ожидается насыщенная рабочая программа: министры проведут завершающий этап подготовки к заседанию Совета глав государств - членов ШОС, запланированному на 16-17 сентября. В частности, участники встречи согласуют планируемый к принятию на саммите пакет документов и решений, который, как отметил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов, довольно солидный.

После заседания СМИД министры проведут встречу в формате контактной группы ШОС - Афганистан. Такой формат обычно предполагает встречи на уровне заместителей министров и экспертов, но с учетом нынешней обстановки в Афганистане и в пограничных зонах более чем оправданным видится министерский уровень встречи.

Повестка заседания

ШОС в 2021 году отмечает круглую дату, это в некоторой степени предопределило повестку заседания СМИД. Ключевым документом станет Душанбинская декларация двадцатилетия организации, в которой будут проанализированы итоги проведенной за это время совместной работы, а также заданы основные векторы дальнейшего развития. "Как показывает практика, работа над декларацией будет продолжаться, что называется, до последнего дня", - сказал Хакимов.

Как отметили в российском дипведомстве, приоритетным направлением взаимодействия страны ШОС остается сфера безопасности. В связи с этим стороны планируют принять проекты программы сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы и рабочего плана на предстоящие два года по реализации пунктов Программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии на 2018-2023 годы. Также планируется обсуждение возможности усилить потенциал ШОС в борьбе со все более тесно переплетающимися вызовами и угрозами, включая незаконный оборот наркотиков, трансграничную организованную преступность, риски в информационной среде.

Но, как подчеркнул Хакимов, ШОС не является ни строго военно-политическим блоком, ни сугубо экономическим объединением, а позиционирует себя как многопрофильная международная организация. Поэтому и круг обсуждаемых вопросов довольно широкий: от выведения контура взаимодействия на континентальный - евразийский - уровень до конкретных вариантов сотрудничества в области промышленности, транспорта, энергетики, развития удаленных территорий и по культурно-гуманитарному направлению.

Укрепление организации, как указали в МИД РФ, тесно связано с расширением ее состава, эта тема тоже не останется без внимания на заседании. "На столе находятся 16 заявок на получение полноправного членства, статуса наблюдателя или партнера по диалогу. Главы внешнеполитических ведомств обсудят эту тему, исходя из реальной готовности претендентов вносить конкретный вклад в развитие сотрудничества в рамках ШОС, усиление ее международной роли", - сообщили на Смоленской площади.

Угрозы из Афганистана

Проблема урегулирования в Афганистане всегда была предметом пристального внимания государств - членов ШОС, в том числе с учетом их территориальной близости к исламской республике и исходящих оттуда потенциальных угроз. С началом же вывода из Афганистана иностранных военных контингентов, в первую очередь США, риски из потенциальных стали трансформироваться во вполне реальные.