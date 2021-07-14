Захарова заявила, что руководство ЕС свело правовые основы политики интеграции к гендеру

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Защита принципов равенства и достоинства, заложенных в качестве правовой основы единой Европы в послевоенный период, сведена нынешним руководством ЕС к одному лишь гендерному вопросу - при игнорировании многочисленных случаев нарушения политических и социальных прав человека в странах Евросоюза. Об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что на прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал венгерский закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, отметив: "Мы в Европейском союзе не дискриминируем, мы интегрируем. В этом смысл статьи 2 нашего Договора". В этой связи представитель МИД выразила убежденность, что такая узкая интерпретация правовой основы европейского единства едва ли соответствует изначальному смыслу. "Что-то мне подсказывает, что архитекторы единой послевоенной Европы Жан Монне и Конрад Аденауэр не мечтали, что их представления о равенстве и достоинстве будут трактоваться руководством ЕС в XXI веке так сексуально, подстраивая под гендер основополагающие принципы европейского единства", подчеркнула она.

Захарова привела содержание второй статьи документа, утверждающей, что уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека являются "общими для государств-членов в рамках общества, характеризующегося плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством женщин и мужчин".

"Больше 20 лет в очереди на "интеграцию" по статье 2 стоят "неграждане" Эстонии и Латвии. Расскажите им, как в ЕС не дискриминируют, а интегрируют, и соответствует ли их положение духу и букве статьи 2, отметила дипломат. - Мигранты и беженцы очень хорошо знают азы недискриминационной интеграции после демократических интервенций ЕС в жизнь их суверенных государств".

По словам Захаровой, хорошо знакомы с "интеграционно-недискриминационной реальностью Евросоюза" и русскоязычные СМИ в Литве, а также RT и Sputnik во Франции, RT DE в Германии. "Протестующая против локдауна молодежь в Нидерландах, политическое крыло "желтых жилетов" во Франции, белорусское меньшинство в Польше, активисты за сохранение исторической памяти в Польше на собственном опыте знакомы с приматом равенства и уважения достоинства, продолжила она. Они все давно в очереди на окормление свободами. Венгрия может подождать".