Клишас заявил, что Европейская конвенция не содержит упоминаний об однополых браках

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о возможности регистрации брака трех однополых пар в РФ является результатом расширительного толкования Европейской конвенции по правам человека, каждое государство вправе самостоятельно принимать решение в этом вопросе. Об этом заявил журналистам в среду глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Постановление ЕСПЧ де-факто направлено на легализацию в Российской Федерации однополых семейных отношений в нарушение положений действующей конституции. При этом подобное требование является результатом расширительного толкования ЕСПЧ положений Европейской конвенции по правам человека, статья 8 которой не содержит какого-либо упоминания об однополых браках или партнерствах", - подчеркнул сенатор.

По его словам, отсылка ЕСПЧ в постановлении к резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы 2018 года об однополых отношениях, обладающей исключительно рекомендательным, декларативным характером, "не может рассматриваться в качестве сколько-нибудь существенного юридического аргумента". "По своей сути, в действительности, мы имеем попытку возложения на Российскую Федерацию дополнительных юридических обязательств, на которые она при подписании Европейской конвенции своего согласия не давала", - указал Клишас.

Он напомнил, что вопрос о возможности исполнения таких решений отнесен к компетенции Конституционного суда Российской Федерации.

"Вопрос о признании однополых брачно-семейных отношений и создании для этого необходимого правового инструментария должен разрешаться каждым конкретным государством самостоятельно, исходя из особенностей его культурно-исторического развития и сложившегося в обществе консенсуса. Одни государства, к примеру, Италия, пошли по пути легализации однополых браков после аналогичного решения ЕСПЧ, другие же, например Венгрия, пошли по иному пути, приняв решение сохранить традиционные для общества ценности", - подчеркнул глава конституционного комитета СФ.

Клишас также напомнил, что российские граждане в прошлом году в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ недвусмысленно выразили свою позицию относительно подхода к брачно-семейным отношениям.

Решение ЕСПЧ

Во вторник ЕСПЧ признал нарушением статьи восьмой Европейской конвенции о правах человека - о праве на уважение частной и семейной жизни - отказ трем однополым парам из России заключить брак. Суд считает, что РФ имеет обязательство исполнять положения Европейской конвенции о правах человека.

Согласно новой норме статьи 79 Конституции РФ решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в истолковании, противоречащем основному закону, не должны исполняться на территории России. Поправками 2020 года в Конституцию РФ была включена норма о защите "института брака как союза мужчины и женщины".