ЦИК РФ принял на заверение списки кандидатов от 15 партий, участвующих в выборах в Госдуму

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Центризбирком России принял документы для заверения списков кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму от 15 политических партий. Об этом на заседании комиссии в среду сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Завершился этап представления документов для выдвижения кандидатов от политических партий на выборы депутатов Госдумы. Из 15 партий, уведомивших ЦИК о проведении съезда, все 15 представили документы в комиссию", - сказала Памфилова.

По ее словам, в настоящее время заверено семь федеральных списков партий и шесть списков по одномандатным округам. "Плюс четыре партии уже подали документы на регистрацию", - отметила глава ЦИК.

По ее словам, всего по федеральным спискам поданы документы на 4 270 кандидатов, а по одномандатным округам - на 2 387 человек, из них 2 214 человек идут от партий, 173 - в порядке самовыдвижения.

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.