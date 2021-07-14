Видеонаблюдение на выборах в Госдуму будет работать на 50 тыс. участках

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Центризбирком России утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов депутатов Госдумы, видеокамерами будут оснащены около 50 тыс. избирательных участков.

Как отметил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, в этом году "видеонаблюдением будет охвачено порядка 50 тыс. участков, где голосуют порядка 80% избирателей".

По его словам, благодаря системе видеонаблюдения "можно зафиксировать весь процесс голосования", доступ к видеонаблюдению будут иметь все участники политического процесса.

Он добавил, что система видеонаблюдения на выборах "нигде не применяется так широко, как в России". При этом в ряде развитых государств, в том числе в Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, видеонаблюдение за выборами не применяется, уточнил он.

Трансляция с участков будет идти все три дня голосования и две ночи (первого и второго дней голосования). При этом съемка будет осуществляться непрерывно, а запись с камер видеонаблюдения будет храниться в течение одного года.

Объектами круглосуточного видеонаблюдения на участках будут места, где идет работа со списками избирателей, места выдачи бюллетеней, стационарные и переносные ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сейфы для хранения избирательной документации, места перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или КОИБы.

Тренировка системы видеонаблюдения пройдет 16 сентября.

О выборах

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.