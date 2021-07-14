Толстой считает, что России не следует покидать Совет Европы из-за решения ЕСПЧ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой считает, что России не следует покидать Совет Европы из-за решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о возможности регистрации брака трех однополых пар в РФ. Однако депутат не исключает, что России придется покинуть организации по более "заслуживающему поводу".

"По поводу Совета Европы, так же как и по поводу ОБСЕ, избиратели говорят - давайте уже встанем, выйдем уже и прекратим с ними общаться. Конечно, такая реакция она у всех, кто там находится, я должен сказать, что и у меня. Она абсолютно объяснима: это желание просто плюнуть, перекреститься и выйти. Но пока я считаю, что все-таки это канал для продвижения наших интересов, для продвижения нашей повестки, для того, чтобы суметь объяснить этим людям, чем живет наша страна, почему те или иные представители, избранные народом, могут им какие-то вещи неприятные говорить. Мне кажется, этот канал все-таки для диалога сохранять стоит. <…> Выходить оттуда совсем, наверное, рано или поздно нам придется, но давайте подождем, когда мы сможем это сделать по какому-то заслуживающему поводу", - заявил Толстой в среду в ходе передачи "Полный контакт" на Youtube-канале "Соловьев Live".

Депутат напомнил, что Россия вступила в Совет Европы в 1996 году и взяла на себя "по тем временам абсолютно невыполнимые обязательства". "Мы их все выполнили. Европейская конвенция по правам человека в России соблюдается и, соответственно, все ее положения действуют, являются частью нашего законодательства. <...> Ничего не сказано по поводу ЛГБТ в этой конвенции. Поэтому все решения, которые сейчас принимаются уже якобы в развитие этого документа, они для нас нелегитимны", - подчеркнул Толстой.

По его словам, у граждан России сегодня есть все права и они равны перед законом, но "дополнительных прав у людей по признаку того, что они относят себя к меньшинствам, не возникает". "Такого в России не будет, у нас другой менталитет, другие традиции и самое главное - другой закон. Благодаря поправкам в конституцию, мы можем спокойно игнорировать любые такие решения - как решение ЕСПЧ, так и любых других органов - в силу того, что наши нормы, наши законы являются приоритетом", - заключил Толстой.

Решение ЕСПЧ

Ранее ЕСПЧ признал нарушением статьи восьмой Европейской конвенции о правах человека - о праве на уважение частной и семейной жизни - отказ трем однополым парам из России заключить брак. Суд считает, что РФ имеет обязательство исполнять положения Европейской конвенции о правах человека.

Согласно новой норме статьи 79 Конституции РФ решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в истолковании, противоречащем основному закону, не должны исполняться на территории России. Поправками 2020 года в Конституцию РФ была включена норма о защите "института брака как союза мужчины и женщины".