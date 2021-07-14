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Единый день голосования

Толстой подал документы на выдвижение в Госдуму по одномандатному округу

Вице-спикер Госдумы подал документы на выдвижение в качестве кандидата по Люблинскому одномандатному избирательному округу №199

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой (фракция "Единая Россия") в среду подал документы на выдвижение в нижнюю палату восьмого созыва в качестве кандидата по Люблинскому одномандатному избирательному округу №199.

"Сегодня я подал документы на участие в качестве кандидата на выборах Государственной думы по Люблинскому одномандатному округу. Считаю, что за время, которое я работаю в качестве депутата, нам вместе с моей командой, с жителями округа, с властями района удалось многое сделать", - сказал Толстой журналистам. Он поблагодарил всех своих избирателей за поддержку в 2016 году и жителей округа, которые предложили ему баллотироваться вновь.

Ранее предвыборный съезд "Единой России" утвердил выдвижение Толстого по данному округу. Кроме того, Толстой вошел в московскую региональную группу федерального списка единороссов.

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияТолстой, Петр Олегович
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