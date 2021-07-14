Путин поговорил по телефону со спецпредставителем президента США по вопросам климата

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин переговорил в среду по телефону с находящимся в Москве спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, сообщила пресс-служба Кремля.

Там отметили, что Керри во время разговора информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки. "Владимир Путин подчеркнул, что Российская Федерация придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении", - говорится в сообщении Кремля.

В пресс-службе добавили, что в этой связи в разговоре были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго с 31 октября по 12 ноября, с учетом национальных приоритетов по декарбонизации.

Кроме того, в контексте текущего председательства России в Арктическом совете состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего природоохранного взаимодействия в Арктике. "В целом же констатировано, что климатическая проблематика - одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы", - отметили в Кремле.

Керри начал трехдневный визит в Москву в понедельник, он уже был принят министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ранее 1 июля Лавров и Керри провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили российско-американское сотрудничество по климату и договорились продолжить интенсивные двусторонние контакты в этой сфере в развитие итогов саммита в Женеве 16 июня.