Россия надеется, что страны ШОС не поддержат в ООН украинские резолюции по Крыму

ДУШАНБЕ, 14 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на то, что страны - участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не поддержат в ООН резолюции Украины по Крыму и грузинские заявления по Абхазии и Южной Осетии. С такой позицией, как сообщили источники в делегации РФ, российская сторона выступила в среду на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС в Душанбе.

Как рассказали собеседники, было заявлено, что страны - участники ШОС выступают единым фронтом в ООН в поддержку резолюций, связанных с 75-й годовщиной окончания Второй Мировой войны, борьбой с героизацией нацизма, неразмещением оружия в космосе, укреплением системы договоренностей в сфере разоружения и нераспространения, а также с вопросами международной информационной безопасности.

"Россия рассчитывает на такую же солидарность в противодействии контрпродуктивным и политизированным резолюциям, откровенно направленным на того или иного участника ШОС, против его интересов. В частности, что касается России, имеются в виду резолюции, которые спекулируют на тематике прав человека в Крыму и на ситуации в Абхазии и Южной Осетии после провозглашения ими независимости перед лицом агрессии и в качестве защиты от агрессивных действий Тбилиси", - подчеркнул источник.