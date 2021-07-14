Песков назвал причину возникновения паузы в работе "нормандской четверки"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пауза в работе "нормандского формата" на разных уровнях по урегулированию ситуации в Донбассе возникла из-за невыполнения Украиной ранее достигнутых договоренностей и минских соглашений в целом. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможных практических шагах по решению проблемы Донбасса, Песков подчеркнул, что самой действенной мерой была бы реализация минских соглашений 2015 года, а выработка практических шагов осуществляется в рамках "нормандской четверки" (РФ, Германия, Франция, Украина) на разных уровнях, включая контакты по линии политсоветников, по линии глав МИД и по линии лидеров государств.

"Как известно, в последние годы возникла серьезная пауза в этой работе, дефицит продвижения в выполнении ранее достигнутых договоренностей. Попытки предпринимаются с тем, чтобы придать динамику этому процессу, но, к сожалению, комплекс минских договоренностей не выполняется украинской стороной. Наверное, это главная причина тому замедлению в этом процессе, который произошел", - сказал представитель Кремля.