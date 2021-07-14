Песков: Путин не расписывается за выбор народа Украины, лишь указывает на действия Киева

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин "не расписывается" за выбор народа Украины, а лишь констатирует противоречия между обещаниями и действиями Киева. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

О союзах, "анти-России" и общем прошлом. Главное из рассказа Владимира Путина о его статье

Днем ранее Путин заметил, что сейчас решения Киева показывают выбор нынешних украинских властей, а не народа этой страны.

"Президент [России] не расписывается за выбор украинского народа. Он в своей статье говорит, что, к великому сожалению, руководство Украины приходит к власти с одними лозунгами, с одними обещаниями, с одними ориентировками. А далее в реальности проводится совсем другая линия", - пояснил представитель Кремля.

Песков также обратил внимание на тезис российского лидера о том, что Украина по многим аспектам "отдана в управление внешним силам". "Это действительно так, - считает пресс-секретарь президента. - Мы видим, как извне фактически назначаются судьи в Украине - и так далее и тому подобное. Что это, если не внешнее управление?"

Именно об этом говорил Путин, отвечая на вопросы о своей статье на русско-украинскую тематику, добавил представитель Кремля. "А выбор украинского народа - это выбор украинского народа. Украинский народ голосует за политиков, которые идут на выборы с определенными лозунгами, обещаниями. Об этом тоже говорил президент [РФ] в своей статье", - подытожил Песков.