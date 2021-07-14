Путин пока не планирует писать новые статьи о ситуации в республиках бывшего СССР

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах главы государства после статьи, посвященной украинскому вопросу, написать аналитические материалы о ситуации в других бывших союзных республиках.

"Мне неизвестно, что президент работает над какими-то другими материалами в настоящее время", - сказал Песков журналистам в среду.

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что, если Путин "посчитает необходимым, он, конечно, напишет еще статью". "Но пока мне неизвестно о наличии у него таких дальнейших планов", - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос, имеет ли Путин какое-то особое отношение к Украине, раз решил написать такой материал. "Он [Путин] объяснил, почему именно сейчас [этот аналитический материал был опубликован]", - сказал Песков, сославшись на интервью, которое российский президент дал журналистам после выхода статьи. "Там, собственно, один из вопросов был о том, почему именно сейчас вы решили написать такую статью. Он там абсолютно четко ответил на этот вопрос", — сказал Песков.

Во вторник президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, что обдумывал написание аналитического материала по украинской тематике в течение нескольких месяцев. Как пояснил глава государства, "ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями", в этой связи и возникла идея о написании статьи.