В делегации РФ в ШОС отметили, что договоренности США и талибов пока не срабатывают

ДУШАНБЕ, 14 июля. /ТАСС/. Обострение обстановки на севере Афганистана свидетельствует о том, что договоренности между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ) пока не работают. С такой позицией, как сообщили источники в делегации РФ, российская сторона выступила в среду на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.

Как рассказали собеседники, было заявлено, что "развитие событий в северных районах Афганистана, включая массовый "исход" афганцев на территории Таджикистана и Узбекистана, показывает, что договоренности между США и движением талибов, зафиксированные в соглашении от 29 февраля прошлого года в Дохе, пока не срабатывают".

В делегации отметили, что США активно зондируют возможность переноса своих военных объектов из Афганистана в страны Центральной Азии. Как рассказали собеседники, ожидания, что вывод иностранного контингента будет сопровождаться обеспечением безопасности в Афганистане, не оправдались.

По словам источников, российская делегация констатировала, что "американцы озабочены судьбой аффилированных с ними афганских граждан, а также переносом в Центральную Азию из Афганистана своих военных объектов" и "активно зондируют возможность решения этих задач". При этом российская сторона выразила опасения в связи с рисками, которые несут "планы втягивания стран Центральной Азии в межафганские разборки", если "американские замыслы будут хоть в какой-то форме реализованы".

В этих условиях российская сторона указала на исключительную важность постоянных консультаций между странами - членами ШОС, чтобы не допустить распространения нестабильности на пространство организации.