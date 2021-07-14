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Олимпиада в Токио

Кремль поддержал подготовку рекомендаций олимпийцам по ответам на политические вопросы

При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, спортсмены сами решат, как этим пользоваться
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Кремль поддерживает идею составления рекомендаций для российских олимпийцев по вариантам ответов на провокационные и политические вопросы, но подчеркивает, что спортсмены сами решают, как этим пользоваться. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"В Кремле согласны, что такие рекомендации не помешают, а потом уже каждый спортсмен сам решает, пользоваться этим или не пользоваться", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, зачем могут понадобиться такие рекомендации, Песков подчеркнул, что "спортсмены не политики". "Но, к сожалению, многие хотят из них сделать политиков и многие пытаются привлечь их к политике, и тогда они (спортсмены) попадают в тяжелые ситуации", - пояснил представитель Кремля.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что российские спортсмены получили инструкцию, как вести себя на Олимпиаде в Токио, в том числе - как отвечать на провокационные и политические вопросы, например, о Крыме, Донбассе, харассменте, движении Black Lives Matter и допинге.

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