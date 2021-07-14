Кремль не в курсе, связано ли исчезновение из даркнета хакеров REvil с диалогом РФ и США

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Кремль не обладает информацией, связано ли исчезновение из даркнета группы хакеров REvil с контактами России и США по кибербезопасности. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что я не обладаю такой информацией. Я не знаю, какая группа, откуда пропала", - сказал Песков, отвечая на вопрос, связано ли то, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, перестали отвечать на поисковые запросы.

Песков подчеркнул, что Россия считает неприемлемыми любые проявления киберпреступлений. "Мы считаем, что они должны наказываться. В международном плане мы считаем, что мы должны все сотрудничать. В данном случае Россия и США должны взаимодействовать, чтобы такие проявления пресекать. А что касается частностей насчет этой группы, я, к сожалению, такой информацией не располагаю", - добавил он.

При этом представитель Кремля напомнил, что Россия и США начали процесс двусторонних консультаций по противодействию киберпреступности. "Да, начался процесс двусторонних консультаций по этой теме", - подтвердил он. Однако Песков подчеркнул, что не обладает какой-либо информацией о том, были ли предприняты какие-то конкретные меры против хакеров-вымогателей.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, отключены. Как отметили опрошенные агентством аналитики в сфере информационной безопасности, при попытке посетить сайт, на котором члены группировки обычно размещают свои заявления, появляется оповещение о том, что эта страница не найдена. Bloomberg подчеркивает, что аналогичным образом ситуация обстоит и с другими ресурсами, связанными с хакерами из REvil, которая якобы стоит за кибератаками на подразделения мясоперерабатывающей компании JBS и компанию - производителя программного обеспечения Kaseya.