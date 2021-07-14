Глава Минприроды Карелии уволился по собственному желанию после приговора суда

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июля. /ТАСС/. Министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексея Щепина освободили от должности по собственному желанию с 15 июля. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

"Освободить с 15 июля 2021 года Щепина Алексея Александровича от должности исполняющего обязанности члена правительства Республики Карелии - заместителя премьер-министра правительства Республики Карелия - министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия по собственному желанию", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на указ главы республики.

Ранее сообщалось, что в июле 2021 года Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил Щепина условно к четырем годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии суда и следствия, нарушение закона было допущено им в 2010 году в период работы на должности руководителя Бурятского агентства лесного хозяйства, в результате чего рядом с Байкалом было вырублено около 1,4 тыс. кубометров леса. От реального отбытия наказания он был освобожден в связи с истечением сроков давности. В Карелии Щепин работал с 2017 года.

С 16 июля Минприроды Карелии возглавит Андрей Карпилович. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Карпилович родился в Петрозаводске, работать начинал Ледмозерском леспромхозе в Карелии. Затем занимал различные должности, в том числе в коммерческих компаниях.

"Андрей Карпилович имеет опыт работы на государственной службе. Он возглавлял департамент лесного хозяйства Приволжского федерального округа и аналогичный департамент по Северо-Западному федеральному округу Федерального агентства лесного хозяйства", - добавили в региональном правительстве.