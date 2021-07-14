Постпред РФ в Вене: оснований для пессимистичных оценок будущего ядерной сделки Ирана нет

ВЕНА, 14 июля. /ТАСС/. Основания для пессимистичных оценок сложившейся ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и его будущего отсутствуют, но и завышенных ожиданий быть не должно. Об этом заявил в среду ТАСС глава российской делегации на консультациях по восстановлению СВПД, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по случаю шестой годовщины заключения иранского ядерного соглашения 14 июля 2015 года.

"Оснований для того, чтобы пессимистично оценивать ситуацию и пессимистично смотреть в будущее - нет. Прежде всего потому, что все участники переговоров, включая иранцев, посылают сигналы о том, что позитивно оценивают уже проделанную работу и соглашаются с тем, что она должна быть продолжена. Это не значит, что переговоры будут легкими. Однако настрой на их продолжение несомненно присутствует", - подчеркнул Ульянов, говоря о перспективе переговоров о восстановлении ядерной сделки с Ираном.

20 июня 2021 года переговорщики по восстановлению иранской ядерной сделки взяли перерыв в работе, чтобы провести консультации в своих столицах для подготовки к финальному раунду переговоров. Как отмечал постпред России, соглашение о восстановлении ядерной сделки находится в пределах досягаемости. Дата начала седьмого раунда переговоров еще не определена.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку. Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.