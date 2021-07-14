Лидер "Коммунистов России" возглавил партию на выборах Заксобрания Красноярского края

ТАСС, 14 июля. Лидер партии "Коммунистов России" Максим Сурайкин возглавил список партии на выборах в Законодательное собрание Красноярского края. В среду избирком региона заверил список этой партии на выборах в региональный парламент, говорится в сообщении пресс-службы комиссии.

"Избирательная комиссия края заверила краевой список кандидатов в депутаты Законодательного собрания края, выдвинутый избирательным объединением красноярского краевого отделения политической партии коммунистическая партия "Коммунисты России", в количестве 113 человек и список кандидатов в депутаты, выдвинутых данным избирательным объединением по одномандатным (двухмандатным) избирательным округам, в количестве 22 человек. В первой тройке краевого списка кандидатов избирательного объединения: Максим Сурайкин, Андрей Кузнецов, Андрей Селезнев", - говорится в сообщении.

Также региональный избирком заверил списки партии "Единая Россия". Список партии возглавили губернатор края Александр Усс, спикер Заксобрания региона Дмитрий Свиридов и мэр Красноярска Сергей Еремин.

Законодательное собрание Красноярского края избирается сроком на пять лет. В состав регионального парламента входят 52 человека, из них 26 избираются по партийным спискам, 22 человека - по одномандатным округам, еще четырех депутатов избирают по двум двухмандатным округам, сформированным в Таймырском и Эвенкийском муниципальных районах. Нынешний состав краевого парламента был избран 18 сентября 2016 года. По партийным спискам "Единая Россия" получила 38,54% голосов, ЛДПР - 20,24%, КПРФ - 14,67%, "Патриоты России" - 6,5%, "Справедливая Россия" - 5,44%.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.