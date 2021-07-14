ЦИК нашел недочеты в документах кандидатов в Госдуму от "Зеленых" и Партии пенсионеров

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Центризбирком России обнаружил недостатки в документах, поданных партией "Зеленые" и Партией пенсионеров для заверения федерального списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным округам к предстоящим выборам депутатов Госдумы.

Согласно постановлениям, принятым на заседании комиссии в среду, всего у ЦИК есть замечания к документам 28 кандидатов от "Зеленых" и 99 кандидатов от Партии пенсионеров. При этом документы по 13 кандидатам от "Зеленых" и 68 кандидатам от Партии пенсионеров не представлены в ЦИК в полном объеме. Также некоторые кандидаты не представили сведения по зарубежному недвижимому имуществу и расходам и заверенные копии документов.

Согласно календарному плану ЦИК, партии должны были до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у комиссии есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.