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Пандемия COVID-19

Захарова: слова Мааса о поставках Россией вакцин направлены на вытеснение "Спутника V"

Глава МИД ФРГ заявлял, что поставки РФ и Китаем вакцин якобы использовались для того, чтобы предъявить некоторым странам политические требования

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Утверждения главы МИД ФРГ Хайко Мааса, что Россия якобы политизирует тему поставок вакцин, направлены на неконкурентное вытеснение "Спутника V". Об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"Просили бы огласить список "пострадавших" стран, чтобы не считать заявление Мааса настоятельным. Нам о таких странах ничего неизвестно. Есть страны: принявшие российскую вакцину в качестве помощи, закупающие российскую вакцину, производящие у себя российскую вакцину, - отметила Захарова. - А стран, пострадавших от российской вакцины или якобы связанных с ней политических требований, нет. Как и сомнений, что "обеспечение альтернативных вариантов" в подаче Мааса направлено на неконкурентное вытеснение "Спутника V".

Ранее в среду Маас заявил, что поставки Россией и Китаем вакцин якобы использовались для того, чтобы предъявить некоторым странам политические требования, в связи с чем необходимо "не просто критиковать такие действия, а обеспечить для пострадавших стран альтернативные варианты".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения Мааса, заявил, что Россия расценивает крайне негативно тот факт, что продвижение российских вакцин от коронавирусной инфекции за рубежом сталкивается с политизированным подходом.

Теги
ГерманияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаМаас, ХайкоПандемия COVID-19
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