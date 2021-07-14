В ЦИК заявили, что видеотрансляция с участков будет доступна всем заинтересованным лицам

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Видеотрансляция с избирательных участков на выборах в сентябре будет доступна для всех участников избирательного процесса, в том числе в 86 центрах общественного наблюдения, в которых может находиться любой заинтересованный человек. Об этом журналистам в среду сообщил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

"Мы все были запрограммированы на голосование на один день. Теперь у нас трое суток, понятно, что это другое удовольствие и за другие деньги. Поскольку в течение трех суток видеотрансляцию мы не можем обеспечить за те же самые деньги, то мы пришли к выводу, что ее нужно обеспечить в первую очередь для тех, кто впрямую участвует в избирательных кампаниях", - сказал Булаев.

По его словам, видеотрансляция будет доступна для "всех кандидатов, одномандатников и участвующих партий". "Видеотрансляция будет доступна в участковых избиркомах, территориальных избиркомах, избиркомах субъектов и, самое главное, она будет доступна в 86 центрах наблюдения, где может находиться любой заинтересованный человек, и он может наблюдать все, что происходит, в режиме онлайн", - отметил зампред ЦИК.

По его словам, в центрах наблюдения любой заинтересованный человек также может посмотреть запись того, что происходило на участке чуть раньше. "Он может проанализировать это вместе со специалистами и увидеть, было нарушение или нет, зафиксировать этот факт и тут же, написав жалобу, получить решение по ее рассмотрению. Предлагаемая нами схема, на мой взгляд, является более конструктивной и более толерантной к непосредственным участникам избирательного процесса. Наблюдатели могут быть на участках, могут быть в территориальных избиркомах, могут быть в избиркомах субъектов, и они могут быть в центрах наблюдения, где все это есть", - подчеркнул Булаев.

Он добавил, что в текущей ситуации больше всего будут страдать те люди, кто "привык отслеживать избирательный процесс, сидя на диване". "Они будут страдать, потому что им на участки ехать не хочется. А здесь они посмотрели, что-то записали, что-то скомпилировали, вырезали. Они делают сообщения, запускают фейки и дальше их тиражируют или тиражируют то, что было когда-то и где-то, даже не в России", - сказал он.

"Поэтому, мне кажется, наша конструкция - вполне подходящая для добросовестных участников избирательного процесса, кто намерен бороться с нарушениями, если они есть, здесь и сейчас, а не через три месяца на этом сделать свою пиар-кампанию, ничего не добиваясь и даже не пытаясь добиться. Приходите, наблюдайте, мы ничего не скрываем", - заключил зампред ЦИК.

О выборах

Центризбирком России на заседании в среду утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов депутатов Госдумы. Видеокамерами будут оснащены около 50 тыс. избирательных участков. Впоследствии в ряде СМИ появилась информация, что видеотрансляция с участков для голосования якобы не будет доступна для всех желающих.

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.