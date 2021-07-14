БАКУ, 14 июля. /ТАСС/. Россия получила статус наблюдателя в Движении неприсоединения. Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД Азербайджана, председательствующего в организации.

"По итогам прошедшей 13-14 июля в онлайн-формате конференции министров иностранных дел стран-участниц Движении неприсоединения была принята Политическая декларация. <...> Декларация предоставляет Российской Федерации, в ответ на соответствующее обращение, статус наблюдателя при организации", - говорится в сообщении.

На конференции было принято решение о продлении председательства Азербайджана в организации до конца 2023 года. Кроме того, участники конференции пришли к соглашению о том, что следующий саммит Движения неприсоединения пройдет в конце 2023 года в Уганде.

В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым сообщил, что решение о наделении РФ статусом наблюдателя в Движении неприсоединения практически готово и вскоре будет принято.

Международная организация Движение неприсоединения объединяет страны, чей внешнеполитический курс основан на отказе от участия в военно-политических блоках и мирном сосуществовании народов на принципах независимости и равноправия. Членами движения являются 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя. В 1970 году был учрежден статус гостя, дающий право участия во всех встречах и мероприятиях Движения неприсоединения открытого характера. Россия получила данный статус в 1995 году.