Захарова считает недопустимыми безосновательные обвинения Германии в адрес телеканала RT

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия считает недопустимыми безосновательные нападки со стороны руководства Германии на телеканал RT DE. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Считаем подобные инсинуации со стороны членов высшего руководства и правительства ФРГ недопустимыми. Обвинения, прозвучавшие в адрес высокопрофессионального российского СМИ с многомиллионной глобальной аудиторией, абсолютно безосновательны", - подчеркнула дипломат.