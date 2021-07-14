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Захарова считает недопустимыми безосновательные обвинения Германии в адрес телеканала RT

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Бобылев/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия считает недопустимыми безосновательные нападки со стороны руководства Германии на телеканал RT DE. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Считаем подобные инсинуации со стороны членов высшего руководства и правительства ФРГ недопустимыми. Обвинения, прозвучавшие в адрес высокопрофессионального российского СМИ с многомиллионной глобальной аудиторией, абсолютно безосновательны", - подчеркнула дипломат.

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ГерманияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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