Володин считает тему совместного будущего России и Украины главной в статье Путина

"Как бы ни было больно и обидно за происходящее сегодня на Украине, по историческим меркам это именно моменты. Все, что пытаются творить украинские власти, - бренно, непрочно. А для народа - нашего единого народа - их действия непорядочны и бессовестны. Вот почему главное в статье Владимира Владимировича Путина - это, конечно, разговор о будущем России и Украины. О будущем совместном, родственном и общенародном", - отметил Володин.

Спикер Госдумы назвал статью очень важной. По его словам, это честный разговор о многовековом единстве россиян и украинцев, их общих жизни, судьбе, подвигах и исторической памяти. "Это - принципиальная и предельно точная оценка прискорбных моментов настоящего. Моментов постыдных для украинского государства и властей Украины, променявших наше народное единство на преклонение перед западными идеологами превращения Украины в проект "анти-Россия", - отметил Володин.

Он также поддержал мысль президента о том, что "в проекте "анти-Россия" нет места суверенной Украине, а ненависть и озлобление - зыбкое основание для жизни украинского государства". Володин считает, что этот посыл сегодня "прекрасно понимают миллионы людей на Украине". "Понимают, что тем самым украинские власти сами разрушают свою страну. Потому что это гнилая политика", - подчеркнул Володин.

О статье президента

Статья президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована в понедельник на сайте Кремля. В ней президент, в частности, отметил, что "подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией". Он отметил, что духовные, человеческие, цивилизационные связи русских и украинцев "формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами". "Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы - один народ", - отметил президент, подчеркнув, что Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной".

Во вторник президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, что обдумывал написание аналитического материала по украинской тематике в течение нескольких месяцев. Как пояснил глава государства, "ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями", в этой связи и возникла идея о написании статьи.