Мезенцев считает, что многовекторность Белоруссии не должна угрожать договоренностям с РФ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Концепция многовекторности Белоруссии не должна ставить под сомнения политические и оборонные договоренности с Россией, а также с партнерами по ОДКБ и ЕАЭС. Об этом в среду заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".

"Был значительно долгое время концепт многовекторности, я думаю, что в принципе он и не снят с повестки дня. Другое дело, если концепция многовекторности может угрожать или ставить под сомнение какие-то из российско-белорусских договоренностей, об этом мы обязаны говорить с партнерами предельно открыто и прямо. Если мы понимаем, что экспортно ориентированная модель экономики Белоруссии требует, безусловно, широких экспортных поставок, если в этом воспринимать многовекторность как фактор поддержки такой политики, что не угрожало бы политическим, оборонным договоренностям с Россией и другими союзниками по ОДКБ, по ЕАЭС, тогда мы пожелаем успеха в этом. Но всегда диалог, и многовекторный, - это диалог одного не с самим собой, а с партнерами", - сказал Мезенцев.

"Та ситуация, в которой сейчас находится Беларусь, она требует больше поддержки России. Встреча президента Владимира Путина со своим коллегой Александром Лукашенко в Константиновском дворце вчера только это подтверждает", - добавил он.