Захарова прокомментировала планы США по эвакуации афганцев цитатой Жванецкого

"Вспомнился Жванецкий: "Отрегулировал. Все вот так - хоть не приходи, полный порядок". Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявлял, что американские власти начнут позднее в текущем месяце эвакуацию воздушным транспортом тех граждан Афганистана, которые оказывали поддержку силам США. Как отмечал американский лидер, в июле власти начнут авиационные рейсы с целью переселения решивших покинуть свою страну афганцев, подавших заявления на получение специальной иммиграционной визы США, а также их семей.

По данным американских СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще порядка 53 тыс. членов их семей надеются получить иммиграционные визы в США. Однако это довольно длительный процесс, поэтому было принято решение об их эвакуации. Американские правозащитники и законодатели призывают администрацию Байдена отправить этих афганцев на принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам. Как отмечала ранее газета The New York Times, эвакуация с территории Афганистана не дает привилегий в процессе рассмотрения заявки на американскую визу, а также не обеспечивает гарантий того, что эти люди не будут депортированы на родину, если им в ней будет отказано.