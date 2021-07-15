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Захарова прокомментировала планы США по эвакуации афганцев цитатой Жванецкого

Официальный представитель МИД РФ процитировала фразу сатирика: "Отрегулировал. Все вот так - хоть не приходи, полный порядок"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала словами сатирика Михаила Жванецкого планы США начать в конце июля эвакуацию граждан Афганистана, которые оказывали поддержку американским силам в этой стране.

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"Вспомнился Жванецкий: "Отрегулировал. Все вот так - хоть не приходи, полный порядок". Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявлял, что американские власти начнут позднее в текущем месяце эвакуацию воздушным транспортом тех граждан Афганистана, которые оказывали поддержку силам США. Как отмечал американский лидер, в июле власти начнут авиационные рейсы с целью переселения решивших покинуть свою страну афганцев, подавших заявления на получение специальной иммиграционной визы США, а также их семей.

По данным американских СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще порядка 53 тыс. членов их семей надеются получить иммиграционные визы в США. Однако это довольно длительный процесс, поэтому было принято решение об их эвакуации. Американские правозащитники и законодатели призывают администрацию Байдена отправить этих афганцев на принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам. Как отмечала ранее газета The New York Times, эвакуация с территории Афганистана не дает привилегий в процессе рассмотрения заявки на американскую визу, а также не обеспечивает гарантий того, что эти люди не будут депортированы на родину, если им в ней будет отказано.

Теги
АфганистанСШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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