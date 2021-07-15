Захарова заявила, что Киев забывает о необходимости защиты русского языка

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Украинские власти, торжественно отмечая день конституции страны, забывают о несоблюдении ее множества положений, в частности о защите русского и других языков. Об этом написала в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя прошедшие на Украине 28 июня мероприятия по случаю 25-летия основного закона страны.

"Как-то на фоне торжественных мероприятий забывается и текст ст. 10 Конституции Украины: "В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины", - указала она.

Как отметила дипломат, украинские конституционалисты забывают и о международных обязанностях страны. "Например, следовать подтвержденному решением Совета Безопасности ООН (а значит, обязательному для исполнения) минскому Комплексу мер", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание на многострадальный характер украинской конституции, в которую неоднократно вносились изменения. "Президент [Украины Владимир] Зеленский назвал конституцию по случаю праздника "молодой и мудрой". Я бы добавила - многострадальной. Ибо когда мудрость приходит в молодости, без мучений не обошлось",- подчеркнула дипломат.

"В общем, праздник вышел какой-то неоднозначный. Если даже сами украинцы, говоря о правовом режиме в своей стране, используют слова, скорее, сожаления, чем гордости, хочется в очередной раз омолодившейся конституции пожелать стойкости и сил, раз молодость и мудрость у нее уже есть, а также не повторить судьбу "Декларации" Гуляйпольской республики", - заключила Захарова.