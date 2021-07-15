Путин: конституция будет оставаться правовым фундаментом РФ еще многие десятилетия

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Конституция России, принятая почти 30 лет назад, уже доказала свою эффективность и будет оставаться надежным правовым фундаментом страны еще долгие годы. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в обращении к читателям научно-популярного комментария к основному закону.

"Принятая почти тридцать лет назад - 12 декабря 1993 года, наша конституция убедительно доказала свою эффективность, и еще многие десятилетия она будет оставаться надежным правовым фундаментом страны", - говорится в телеграмме, опубликованной в четверг на сайте Кремля.

Глава государства указал на то, что для России, как для каждой современной демократии, конституция имеет особое значение. "Это основной закон государства, акт прямого действия, обладающий высшим юридическим статусом и обеспечивающий базовые условия жизни граждан. В нем воплощены сила и потенциал государства и права, их ценностные основы", - напомнил президент.

Вместе с тем, продолжил он, конституция - это "не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ". "Он обязан быть актуальным, служить запросам и потребностям людей", - подчеркнул Путин.

Обновленная конституция

Президент напомнил о том, что в 2020 году в стране произошли важные конституционные преобразования. Они отразили "консолидированную волю российского народа, стали достойным ответом на сегодняшние вызовы, выражением общих устремлений и надежд, связанных с настоящим и будущим Отечества", отметил глава государства.

Он обратил внимание на то, что при подготовке поправок не просто был в полной мере учтен мировой опыт и современные тенденции развития конституционного права, но и состоялась широкая дискуссия. В ходе нее были систематизированы и обобщены ключевые инициативы россиян - "по сути, главных авторов, творцов изменений конституции", добавил Путин.

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить за большую, объемную работу коллектив правоведов, который подготовил это издание - новый научно-популярный комментарий к Конституции Российской Федерации с учетом поправок, внесенных в 2020 году в ходе всенародного голосования", - написал президент.

Важность применения основного закона

Граждане, органы власти и институты гражданского общества должны хорошо знать, понимать и активно применять положения Конституции РФ, чтобы она эффективно работала, заявил президент РФ.

"Конституция сейчас в большей степени позволяет решать насущные проблемы людей, поэтому важно не просто иметь представление о конституционных нормах, а хорошо знать и понимать их содержание и смысл. Ведь очевидно, что закон будет по-настоящему эффективно работать только тогда, когда и граждане, и органы публичной власти, и институты гражданского общества станут активно применять и исполнять конституционные императивы", - уверен Путин.

Он выразил надежду, что научно-популярный комментарий будет способствовать "фундаментальному осмыслению" обновленной конституции, поможет сделать ее нормы и принципы максимально понятными и полезными.

Путин отметил, что обновленная Конституция РФ определила "фундаментальные принципы нашего государства", а именно историческую преемственность, моральные устои общества, надежные социальные и юридические гарантии прав граждан, баланс между всеми ветвями власти при сохранении сильной президентской республики.

"Она (Конституция) позволяет на современном уровне обеспечить условия для устойчивого развития России как демократического, суверенного, социального государства, в котором высшей ценностью являются права и свободы человека, его достоинство и благополучие. Более того, открылись новые перспективы для роста авторитета государственных институтов, для повышения роли гражданского общества в выработке важнейших государственных решений", - резюмировал президент.