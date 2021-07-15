Песков: территориальная целостность Украины официально не подвергается сомнению в России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Никто в РФ на официальном уровне не подвергает сомнению территориальную целостность Украины, а эксперты вольны высказывать любое мнение. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос украинского журналиста о широкой экспертной дискуссии, которую вызвала опубликованная ранее статья главы российского государства Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

"Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины. Никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет", - сказал Песков, комментируя в том числе обсуждение экспертами той части материала, где речь шла об изначальном территориальном составе страны. "Что касается экспертных обсуждений, то эксперты вольны обсуждать это так, как они хотят", - подчеркнул представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что даже если эксперты принадлежат к партии власти, их мнение никоим образом не связано с официальной позицией РФ. В частности он заметил, что на площадке "Единой России" депутаты высказывают самые разные мнения. "Никоим образом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли современной Украине с президентом Владимиром Зеленским опасаться таких экспертных заявлений и рассматривать их в качестве территориальных претензий со стороны России.

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что в своей статье Путин говорил в целом о тех "минах замедленного действия", которые были "заложены" под СССР, о юридических принципах формирования союзных республик. "Что касается обсуждения, оно, действительно, идет очень активно. Статья весьма и весьма резонансная и, действительно, она привлекает к себе большое внимание разных экспертов, которые высказывают разную точку зрения", - подчеркнул Песков.