Кремль не анонсирует темы выступления Путина на онлайн-саммите АТЭС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал заранее озвучивать темы, которые глава российского государства Владимир Путин затронет в своем выступлении на онлайн-саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Зачем же мне пересказывать заранее выступление президента, давайте дождемся мероприятия, и там вы услышите", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг, отвечая на соответствующую просьбу.

Песков не уточнил, каким по очереди будет выступление Путина. Он добавил, что саммит начнется в 14:00 мск. Выступление российского лидера планируется транслировать в прямом эфире - возможна лишь небольшая технологическая задержка, пояснил пресс-секретарь главы государства.

Онлайн-встреча пройдет под председательством Новой Зеландии. Как ранее сообщала глава правительства этой страны Джасинда Ардерн, впервые в истории АТЭС участники объединения согласились провести дополнительную встречу на уровне лидеров. В повестке дня будет сдерживание распространения коронавируса посредством вакцинации, новые меры поддержки для бизнеса и рабочих, а также формирование более устойчивой и инклюзивной экономической среды.

Ранее в среду пресс-служба Белого дома сообщала, что в онлайн-встрече АТЭС 16 июля примет участие президент США Джо Байден.

В составе АТЭС 12 государств-учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Кроме того, в состав входят КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. Новая Зеландия приняла председательство в АТЭС в ноябре 2020 года. Как ожидается, большинство мероприятий форума в 2021 году будет проходить в формате видеоконференций.