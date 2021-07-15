Кремль пока не ознакомился с заявлением МI-5 о враждебных действиях некоторых стран

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Кремль пока не изучил заявления главы службы контрразведки МI-5 Кена Маккаллума о враждебных действиях со стороны "ряда государств". Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Честно говоря, мы не видели, пока не ознакомились", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее агентство PA опубликовало выдержки из речи Маккаллума, который заявил, что враждебные действия со стороны некоего "ряда государств" могут представлять не меньшую угрозу для всего британского общества, чем терроризм. Как сообщила в свою очередь газета The Guardian, хотя в приведенных выдержках из речи Маккаллума не упоминаются конкретные страны, которые могут представлять угрозу Соединенному Королевству, речь идет в первую очередь о России и Китае.