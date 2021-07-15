МИД России заявил, что США пытаются применить на Кубе алгоритм цветных революций

"Логика здесь проста. Она уже многократно апробировалась Вашингтоном в разных ситуациях, но все в одном и том же преломлении - инспирировании цветных революций по отношению к неугодным режимам. Сначала применительно к ним вводятся санкции, создаются или привносятся извне искусственные, но отягощающие социально-экономическую ситуацию проблемы. На этой основе провоцируется напряжение, разжигаются антиправительственные настроения. Когда накапливается критическая масса, вся вина возлагается на национальное правительство. На него навешиваются ярлыки, всемерно дискредитируется его деятельность и тем самым ситуация подводится к слому", - отметила Захарова.

"Тот же алгоритм пытаются сейчас применить к Кубе. Вопреки всем мерам по поддержанию экономики страны и оказанию помощи населению, предпринимаемым центральными кубинскими властями, именно они обвиняются Вашингтоном в сложившейся кризисной ситуации. Якобы сама Гавана отказывается принимать американскую помощь, не желает участвовать в международных механизмах распределения вакцин и проводит в целом антинародную политику", - добавила она.

Цинизм США

Заявления США, в которых вина за ситуацию на Кубе возлагается на правительство республики, вызывают недоумение, отметила дипломат. "С удивительной беспардонностью американская сторона на всех уровнях, включая официальное сообщение, прозвучавшее на брифинге Госдепартамента 13 июля, подает имевшие место на Кубе события как следствие ошибок правительства", - подчеркнула она.

По ее словам, "особый цинизм Вашингтона" заключается в том, что на протяжении всего периода существования революционной Кубы он целенаправленно проводил стратегию "удушения страны, дискриминации ее народа и разрушения экономики".

"Чего стоят 60 лет финансово-экономической блокады республики, возведение в ранг национального законодательства с экстерриториальным применением жестких рестрикций по типу закона Хелмса - Бэртона? Как быть с бесконечной и абсолютно противоправной санкционной политикой, распространяющейся в том числе на самые необходимые товары народного потребления, включая продовольствие и медикаменты? Как, в конце концов, оценивать сугубо политически мотивированные, но настойчиво повторяющиеся включения Кубы в некие национальные террористические списки, мешающие полноценной интеграции республики в мировые политические процессы?" - напомнила она.

При этом, продолжила Захарова, все отмеченные дискриминационные меры Вашингтона применяются и даже ужесточаются в условиях общемирового эпидемического бедствия, требующего примирения и сплочения усилий: "США рассуждают о гуманитарных потребностях, однако во имя собственных узкоэгоистических интересов ведут дело к нагнетанию напряженности и конфронтации".

Призыв к невмешательству

Как подчеркнула официальный представитель МИД, Россия призывает США не вмешиваться во внутренние дела Кубы: "Мы призываем Вашингтон встать, наконец, на объективные позиции, избавиться от лицемерия, от двойного дна в политике. Дать кубинцам, их правительству и народу самим разобраться в происходящем и решить свою судьбу. От США и их последователей требуется одно: не вмешиваться в дела суверенного государства, - указала она. - А если в Вашингтоне действительно озабочены гуманитарной ситуацией на Кубе и хотят чем-то помочь простым кубинцам, то начинать надо себя - с того, чтобы отменить блокаду, изначально отвергаемую всем мировым сообществом".

По ее словам, американцы замалчивают собственные "подрывные действия и конъюнктурные устремления": "Не проводя никаких параллелей, хотелось бы напомнить американским коллегам о недавних событиях их собственной внутриполитической жизни. Где были их заботы о гуманитарных ценностях, политическом плюрализме и демократических свободах, когда по всей Америке вылавливали участников "штурма Капитолия" 6 января, обвиненных за иные политические взгляды во "внутреннем терроризме" и привлекаемых ныне в том числе к уголовной ответственности?"

Действия Вашингтона по отношению к Кубе - это "очередная политическая постановка, пример укоренившейся у американцев практики двойных стандартов с избирательным применением правовых норм, с тенденциозной и дифференцированной интерпретацией одинаковых или похожих событий", подчеркнула Захарова.