Лавров: отношения РФ и КНР превосходят военно-политические союзы времен холодной войны

ТАШКЕНТ, 15 июля. /ТАСС/. Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю их историю. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг на встрече в Ташкенте с китайским коллегой Ван И на полях международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

"Я хотел бы полностью разделить вашу оценку наших двусторонних отношений как лучших в истории. Главы государств по итогам своей видеоконференции приняли совместное заявление, подчеркнув, что Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 20-летие которого мы отмечаем, сыграл важнейшую роль в формировании современных двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Выделю и такую цитату из заявления, которая гласит, что наши связи сейчас превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия, как военно-политические союзы времен холодной войны. Это важнейший ориентир для наших отношений во всех без исключения областях", - подчеркнул он.

Министр отметил, что на повестке 26-я регулярная встреча глав правительств. "Работают все секторальные механизмы во главе с заместителями премьеров. Конечно же, наше министерство вносит вклад в позитивную повестку дня, которую Россия и Китай продвигают на международной арене", - указал Лавров.