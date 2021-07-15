Путин на встрече лидеров форума АТЭС обсудит преодоление проблем, вызванных пандемией

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудит в пятницу с лидерами форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) преодоление глобальных проблем, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Будут обсуждены стоящие перед странами Азиатско-Тихоокеанского региона задачи по преодолению глобальных проблем в сферах здравоохранения и экономики, вызванных пандемией коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

При этом не уточняется, каким по очереди будет выступление Путина. Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что выступление российского лидера планируется транслировать в прямом эфире. По словам Пескова, возможна лишь небольшая технологическая задержка.

Онлайн-встреча пройдет под председательством Новой Зеландии. Как ранее сообщала глава правительства этой страны Джасинда Ардерн, впервые в истории АТЭС участники объединения согласились провести дополнительную встречу на уровне лидеров.

14 июля пресс-служба Белого дома сообщила, что в онлайн-встрече АТЭС примет участие и президент США Джо Байден.