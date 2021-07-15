Комиссия Думы обсудит с МИД РФ несостыковки в докладе ОЗХО об инциденте с Навальным

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России на выездном заседании в пятницу обсудит с МИД РФ временные несостыковки в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в части об утверждаемом отравлении Алексея Навального. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии со ссылкой на ее председателя Василия Пискарева.

"Парламентарии намерены обсудить с руководством МИД России нестыковки в недавнем докладе ОЗХО, где сообщалось о подключении экспертов организации по запросу ФРГ к делу о якобы отравлении Навального боевым отравляющим веществом еще до момента его госпитализации в России", - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доклад обнаружил фатальные несостыковки для версии об отравлении Навального, которые техсекретариат не смог объяснить российской стороне. В документе указывалось, что секретариат организации направил группу для оказания технической помощи "в связи с подозрением на отравление российского гражданина" по просьбе Германии 20 августа 2020 года - в день инцидента с Навальным. Дипломат обратила внимание, что составление заявки ФРГ в ОЗХО должно было занять значительное время, это не могло произойти немедленно.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.