Слуцкий назвал вмешательством в дела РФ призыв евродепутатов не признать выборы в Думу

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Призыв комитета Европарламента по иностранным делам приготовиться к непризнанию выборов в Госдуму восьмого созыва - это откровенная форма вмешательства в избирательные процессы. Такое мнение в четверг выразил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"В комитете Европарламента по иностранным делам не в первый раз говорят о готовности не признавать новый состав Госдумы. Это откровенная форма вмешательства в избирательные процессы в России", - сказал он журналистам.

Депутат выразил уверенность в том, что "выборы в Госдуму пройдут по всем демократическим стандартам, в соответствии с избирательным законодательством и Конституцией РФ".

"Россия обязательно пригласит независимых иностранных наблюдателей. Очень рассчитываем на непредвзятые и неангажированные оценки. И тогда Европарламенту просто будет нечем крыть", - резюмировал Слуцкий.

Ранее комитет Европарламента по иностранным делам предложил ЕС подготовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму, которые запланированы на 17-19 сентября, если Брюссель сочтет, что они были проведены с нарушением международных норм.