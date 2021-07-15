Посол РФ в Австрии заявил, что визит Лаврова в Вену находится на стадии подготовки

ВЕНА, 15 июля. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вену находится на подготовительном этапе. Об этом сообщил в четверг посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. Он выступил на учредительном заседании новой общественной организации "Форум Австрия - Россия".

Как отметил дипломат, пандемия остается серьезным вызовом для Австрии и России при реализации совместных планов, но ограничения постепенно отменяются благодаря вакцинации, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и планировать постепенное возобновление общения. В качестве примера возрождения контактов он привел участие в июне канцлера Австрии Себастьяна Курца в формате видеоконференции на Петербургском международном экономическом форуме.

"Готовится двусторонний визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вену. На осень запланированы заседания двусторонней совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и делового совета", - сказал посол.

По его словам, России и Австрии уже удается развивать сотрудничество. Например, продолжается стратегическое партнерство в сфере энергетики на примере участия австрийской нефтегазовой компании OMV в строительстве газпровода "Северный поток - 2", который готов уже на 98%. Форум общественности "Сочинский диалог" продолжает разносторонние инициативы в сфере культуры, образования и науки, подчеркнул Любинский.