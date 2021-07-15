ЦИК заверил список одномандатников "Коммунистов России" для участия в выборах в Думу

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг заверил список кандидатов по одномандатным округам партии "Коммунисты России" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"Заверить список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Коммунисты России" по одномандатным избирательным округам, в количестве 204 человек", - говорится в постановлении комиссии.

ЦИК на заседании 9 июля заверил федеральный список кандидатов "Коммунистов России". Центризбирком постановил разрешить партии открыть в отделении Сбербанка специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Также были зарегистрированы уполномоченные представители партии и уполномоченные по финансовым вопросам.

"Коммунисты России" 3 июля подали в ЦИК документы, необходимые для заверения федерального списка кандидатов. По итогам съезда партии 30 июня общефедеральную часть списка возглавили лидер партии Максим Сурайкин, его первый заместитель Руслан Хугаев и зампредседателя партии Илья Ульянов. Туда также вошли зампредседателя партии, исполнительный секретарь ЦК Сергей Малинкович, первый зампред партии Ярослав Сидоров и зампредседателя партии Чермен Хугаев. Список партии разделен на 68 региональных групп. Кандидаты по одномандатным округам были выдвинуты на другом этапе съезда 7 июля.

Согласно календарному плану ЦИК, партии должны были до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.