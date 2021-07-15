Песков назвал "бульварным чтивом" утверждения об "операции Кремля" в поддержку Трампа

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения британской газеты The Guardian о том, что российское руководство в январе 2016 года якобы решило способствовать избранию Дональда Трампа президентом США.

В публикации, вышедшей в четверг, газета ссылается на "секретные документы", попавшие в распоряжение издания якобы в результате утечки. Песков, чей комментарий приводится в этой же статье, заявил, что подобные предположения относятся к разряду "бульварного чтива".

Экс-директор ФБР Роберт Мюллер, назначенный в мае 2017 года спецпрокурором США, проводил расследование в связи с утверждениями о вмешательстве в выборы и связях Трампа с РФ. Минюст США 18 апреля 2019 года обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Бывший президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.