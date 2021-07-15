Зампостпреда РФ при ООН выступил за постепенный вывод иностранных сил из Ливии

ООН, 15 июля. /ТАСС/. Россия выступает за постепенный вывод иностранных сил из Ливии, однако он должен проходить так, чтобы не нарушить баланс сил в стране. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ливийскому урегулированию, первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Выступаем за постепенный и синхронизированный вывод всех иностранных сил из Ливии, - сказал он. - При этом необходимо следить за тем, чтобы не был нарушен текущий баланс сил на земле, за счет которого в стране сохраняется затишье и не возникла угроза новой вооруженной эскалации".