МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Пакистане при взрыве автобуса

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Россия выражает соболезнования в связи с гибелью людей в Пакистане в результате взрыва автобуса. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Инцидент произошел в среду в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Автобус перевозил сотрудников компании, занимавшейся строительством плотины на ГЭС "Дасу" на реке Инд.

"В результате инцидента погибли девять граждан Китая и четверо граждан Пакистана, около 30 человек получили ранения. По имеющимся данным, российских граждан среди пострадавших и погибших нет. Выражаем сочувствие и поддержку семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - заявила она.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что причиной автокатастрофы стал взрыв, природа которого устанавливается. "По словам пакистанских властей, не исключена террористическая версия происшествия. Рассчитываем на проведение властями Исламской Республики Пакистан тщательного расследования всех деталей трагического происшествия", - отметила она.